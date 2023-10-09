ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 576 قتيلا ونحو 2900 مصاب

أعلنت مستشفيات ​قطاع غزة​، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزّة والضفّة الغربيّة، إلى 576 قتيلًا ونحو 2900 مصاب بجروح مختلفة. وكانت قد قصفت الطّائرات الإسرائيليّة المستشفى الدولي للعيون في منطقة تل الهوى، ومنازل عدّة في بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقة الفالوجا شمال القطاع، مخلّفةً عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن تدمير العديد من المنازل. كما شنّت غارات جويّة على منازل عدّة في محافظتَي خان يونس ورفح جنوب القطاع وسوتها بالأرض، فيما استهدفت الزّوارق الحربيّة الإسرائيليّة طريق الرّشيد على طول الطّريق السّاحلي غربي محافظات قطاع غزة.

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