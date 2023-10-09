"كتائب القسام": توجيه ضربة صاروخية بـ90 صاروخًا نحو مستوطنة سديروت

أعلنت "​كتائب القسام​" الجناح العسكري لحركة "حماس"، "توجيه ضربة صاروخيّة بـ90 صاروخًا نحو مستوطنة ​سديروت​"، وذلك في إطار معركة "طوفان الأقصى" ردًّا على استهداف البيوت المدنيّة". وظهر اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، "قصف تل أبيب والقدس المحتلّة برشقات صاروخيّة، ردًّا على استهداف البيوت المدنيّة".

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