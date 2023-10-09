اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة

أفاد الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، عن عقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الاربعاء على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة. ولفت زكي، الى أنه "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بناء علي طلب دولة فلسطين "لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة".

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