الاتحاد الأوروبي يجمد مدفوعات المساعدات للفلسطينيين بعد هجوم حماس على إسرائيل

اعلنت المفوضية الأوروبية إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وقيمتها 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وتعلق جميع المدفوعات على الفور بعد هجوم حماس على إسرائيل.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور أوليفر فارهيلي، "إن حجم "الإرهاب والوحشية" ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد".

واوضح فارهيلي إن جميع مقترحات الميزانية الجديدة للمساعدات الفلسطينية تم تأجيلها أيضا حتى إشعار آخر. وأضاف "يجب الآن معالجة أسس السلام والتسامح والتعايش". وتابع أن "التحريض على الكراهية والعنف وتمجيد "الإرهاب" سمموا عقول الكثيرين. نحن بحاجة إلى فعل ونحتاج إليه الآن".

وقتل مسلحو حماس 800 إسرائيلي واختطفوا العشرات في أعنف عملية توغل من نوعها منذ حرب تشرين الأول قبل 50 عاما وردت إسرائيل بقصف هو الأعنف على الإطلاق على غزة مما أودى بحياة أكثر من 400.