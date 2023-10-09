أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "قصف القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردا على قصف منازل المدنيين في غزة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف المستوطنين بمدينة القدس جراء الرشقات الصاروخية لكتائب القسام من غزة قبل قليل".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": قصف القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ وسقوط عدد كبير من الإصابات بصفوف المستوطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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