انت الان تتابع خبر استئناف حركة الطيران في مطار ألماني عقب تهديد لطائرة إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد المطار على موقعه الإلكتروني "استؤنفت حركة الرحلات الجوية"، بعدما أوقف في وقت سابق كل عمليات الإقلاع والهبوط إثر تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني لطائرة قادمة من إيران، مع الإشارة إلى أنه "قد يكون هناك تأخير" في الرحلات.وكانت متحدثة باسم مطار هامبورغ شمال ألمانيا صرّحت اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا الثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إن الشرطة ورد إليها في الصباح بريد إلكتروني تضمن التهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من طهران، مشيراً إلى أن الشرطة أخذت التهديد على محمل الجد تماماً، لكنه لم يدل بتفاصيل حول تفاصيل ملابسات الواقعة.

وأضاف أن الطائرة كانت هبطت في المطار في الساعة 20:12 بعد الظهر، وأنها تقف الآن في منطقة خاصة، وذكر أن الركاب الـ198 والطاقم المكون من 16 عضواً غادروا الطائرة في الوقت الراهن، وتم إخضاعهم لفحص أمني في منطقة خاصة كما تم تفتيش الطائرة والأمتعة.

