شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التهديد بمهاجمتها.. سلاح الجو الألماني يرافق طائرة ركاب إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رافقت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طائرة ركاب إيرانية قادمة إلى هامبورج، بعد تلقي تهديد بشن هجوم على هذه الطائرة اليوم الاثنين.

وكتب سلاح الجو الألماني على منصة "إكس" : " جرى تفعيل طاقم الإنذار التابع لنا صباح اليوم".

المجال الجوي الألماني

وأشار إلى أنه رافق الطائرة المدنية القادمة من طهران متجهة إلى هامبورج بعد ورود التهديد بشن هجوم بقنبلة وذلك بعد أن دخلت الطائرة المجال الجوي الألماني شرقي برلين حتى هبوطها في هامبورج.

وكان مطار هامبورج الألماني أعلن في وقت سابق على موقعه الإلكتروني اليوم استئناف حركة الطيران مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل على خلفية ورود تهديد بشن هجوم على الطائرة الإيرانية.

مطار هامبورج

وجاء على الموقع القول: "جرى استئناف حركة الطيران مرة أخرى، لا يزال من الممكن حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية".

وذلك بعد أن كانت متحدثة باسم المطار الواقع شمالي ألمانيا صرحت لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا ثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وجرى وقف كل رحلات السفر والوصول في المطار على مدار نحو ساعة ونصف الساعة وخلال تلك الفترة جرى تحويل مسار الطائرات القادمة إلى جهات أخرى من بينها مدينة هانوفر.