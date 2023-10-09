إقبال وفود سياحية على منطقة عمود السواري بالإسكندرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت منطقة عمود السواري الأثرية غربي الإسكندرية، اليوم الإثنين، توافد عدد كبير من الأفواج السياحية من جنسيات مختلفة، للتعرف على معالم المنطقة الأثرية التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.

وأفاد مسؤولون بمنطقة آثار الإسكندرية أن العمل استمر بصورة طبيعية طوال فترة ساعات الخدمة الرسمية، وجرى تقديم الخدمات الإرشادية بشكل منتظم لجميع الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بالمنطقة الأثرية.

وكانت شهدت منطقة عمود السوارى في كرموز غرب الإسكندرية واقعة إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم سائحين إسرائيليين ومواطن مصري، وإصابة شخص آخر.

وأوردت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر أمني بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية بمصر أمس الأح، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وأوضحت أنه على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.