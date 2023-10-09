عضو "غرفة الحبوب": الناس عندها استعداد تضحي بالسلع الترفيهية والمعمرة إلا الأكل والشرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتا إلى أنه تم دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وتم طرح المبادرة تخفيفا على المواطنين.

وأضاف "أبو غالي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الشعب المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات من هذا النوع من أجل الحد من التضخم وتقليل تأثيره على المواطن بشكل عام بالذات المواطن الأقل دخلًا، متابعًا: "الناس عندها استعداد تضحي بالسلع الترفيفة والمعمرة إلا الأكل والشرب".

وأوضح أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، منوها أن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.

وأشار أبو غالي إلى أن الحكومة دبرت جزء من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص بكميات معينة، بنحو 50% تدبرها الحكومة بسعر الصرف الحالي والـ50% الباقية من المكون يقوم القطاع الخاص بتدبيرها، موجهًا الشكر لمجلس الوزراء على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك في هذه الفترة الحرجة.

واستكمل: "مبادرة خفض السلع واسعة الانتشار والأسعار نزلت في مناطق كتيرة، ولدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة".