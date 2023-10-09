نهاية أخطر مجرم ببورسعيد.. من هو "مصباح الغريب" ضاحب الـ 107 قضايا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، الستار عن أخطر مُجرم في بورسعيد، ارتكب سلسلة من الجرائم بدأها منذ شبابه وأنهاها وهو في الستين من عُمره، كانت كفيلة بأن تضعه خلف القضبان لما تبقى من حياته.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مصباح الغريب ابراهيم حسن طوبار، الشهير بـ"مصباح الغريب" والمُدان بإطلاق النيران على 17 شخصًا بينهم اثنين ضباط شرطة، بالسجن المؤبد وبتغريمه 20 ألف جنيه عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

اشتهر "مصباح الغريب" في أرجاء المدينة الساحلية بأنه أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على الأمن العام، وذلك رغم أن يده اليمنى تعرضت للبتر على يد أحد الأشخاص انتقامًا منه، بعدما اعتدى "مصباح الغريب" عليه داخل أحد أقسام الشرطة عام 2008، حيث وضع له مخدرًا في كوب شاي، وسدد له عدة طعنات، إلا أن هذا الشخص بتر اليد اليمنى لـ"مصباح" بعد ذلك انتقامًا منه.

سبق اتهام "مصباح الغريب" في مراحل مختلفة من حياته في 107 قضايا منها جرائم: تعدي على رجال شرطة، وحريق عمد، واختطاف، وشغب ومقاومة السلطات، وعشرات الجُنح في قضايا مختلفة، كما سبق وأن صدر له في عقود سابقة 13 قرارًا بسجنه، ليقضي معظم عمره محبوسًا مقيدًا الحرية خلف القضبان، إلا أنه كلما خرج من محبسه كان يعود للإجرام مرة أخرى.

تعود أحداث القضية الأخيرة التي أدانته المحكمة فيها وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد إلى شهر يناير عام 2023 باتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد 13 شخصا بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى بدني ومعنوي بهم والشروع في قتل 4 آخرين بينهم 2 ضباط شرطة، مستخدما "بندقية آلية" وذخيرة.

حيث توجه "مصباح الغريب" حاملا بندقية آلية إلى أحد الأشخاص ويدعى: عادل رمزي عبد اللطيف، اثر خلافات سابقة بينهما، وما أن اكتشف عدم تواجده أطلق وابل من الأعيرة النارية في الهواء فأصاب اثنين، وبانتقال رجال الشرطة إلى المنطقة أطلق المتهم عدة طلقات نارية صوب اثنين من ضباط الشرطة قاصدا إزهاق روحهما إلا أن العناية الآلهية أنقذتهما ولم يصابا، لتسجل هذه الواقعة كآخر جرائم مصباح الغريب وتحمل الرقم "107" في سجله الإجرامي.

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