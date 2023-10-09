رئيس حزب الجيل: واقعة تزوير توكيلات لأحد مرشحي الرئاسة مخالفة تشوه الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن واقعة تزوير توكيلات لأحد مرشحى انتخابات الرئاسة جريمة مخالفة للدستور وتشوه الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الهدف من هذه التوكيلات التشهير بالدولة المصرية وإعطاء رسالة للخارج بأن أحد المرشحين غير قادر على تحرير توكيلاته.

وأضاف ناجى الشهابى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المرشح أحمد الطنطاوى يهدف من هذه الواقعة أن يقول أنه غير قادر على تحرير 25 ألف توكيل من المحافظات وأنه يتعرض لتضييق للحصول على التوكيلات فلجأ إلى هذه الفعلة.

وتابع: خطوة التوكيلات المزورة يريد أن يؤكد منها الطنطاوى أن هناك ناخبين حرروا توكيلا له ووقعوا ولكنهم لم يتمكنوا من تحريرها فى الشهر العقارى وهذا غير صحيح ولازم التوكيل يكون أمام موظف الشهر العقارى وعليها ختم الدولة ومقار الشهر العقار مفتوحة فى كل مكان ويتم تحرير التوكيل بالمجان"، مؤكدا أن هذه الواقعة لم تحدث بالصدفة.