شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الموقف القانونى لأحمد الطنطاوى المرشح الرئاسى المحتمل بعد تزوير توكيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوى، أن عقوبة تزوير توكيلات للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوى، تندرج تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فهناك عاملين صاحب مطبعة ومواطنين ستوقع عليهم عقوبة تزوير التوكيلات.

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب المطبعة يطبق عليه عقوبة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

وأشار إلى أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 لـ10 سنوات، معلقا: واجب الشرطة حفظ الأمن وضبط هؤلاء المزورين بدون تهاون، والتأكيد على التصدى لأى محاولات الإخلال بالأمن العام.

وتابع: هناك مشكلة ستتعرض لها حملة أحمد طنطاوى بعد حصوله على 25 ألف توكيل، علاوة على حكمه على نفسه بالإعدام بسقوط ثقته أمام الشعب المصرى. واستكمل: من المحتمل محاكمته بعد سؤال المتهمين وشهادة الشهود وغيره لتكون قضية متكاملة الأركان.