"عرين الأسود" دعت كل المقاومين بالضفة تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد اسرائيل الساعة 7 مساء اليوم في كل مكان وبنفس الوقت

اعتبرت مجموعة "عرين الأسود" في بيان، بان "طوفان الأقصى" هي معركة التحرير الكبرى ويجب الانتقال الى مرحلة الهجوم في الضفة الغربية.

ودعت "عرين الأسود" كل المقاومين بالضفة تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد اسرائيل الساعة 7 مساء اليوم في كل مكان وبنفس الوقت.