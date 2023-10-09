اشار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الى إن حكومات المنطقة لا تريد أن يمتد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أجزاء أخرى من المنطقة بعد أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل من غزة يوم السبت.
واوضح كليفرلي "لقد تحدثت مع ممثلي الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، واتفقنا جميعا على أنه لا أحد يريد أن يمتد هذا إلى أجزاء أخرى من المنطقة". ولفت الى أن "إسرائيل تركز بشدة على التعامل مع تهديد محدد من حماس ينطلق من غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: لا أحد يريد أن يمتد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأجزاء أخرى من المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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