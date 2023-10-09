"رويترز": مقتل أحد عناصر حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

كشف مصدران مقربان من "حزب الله" ومصدر أمني لبناني لوكالة رويترز"، أن "أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين".

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