الناطق باسم القسام: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين

اعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام ابو عبيدة بان "كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين"، ولفت الى ان "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها".

وذكر الناطق باسم القسام باننا "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونحن نحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".