أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن "لا مكان حاليا للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية الاسرائيلية".
واوضح بدران في تصريح من الدوحة، بان "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حاليا للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".
وأضاف: "مهمتنا الان بذل كل الجهود لمنع اسرائيل من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحماس: لا مكان حاليا للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.