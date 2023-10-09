مسؤول بحماس: لا مكان حاليا للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن "لا مكان حاليا للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية الاسرائيلية".

واوضح بدران في تصريح من الدوحة، بان "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حاليا للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".

وأضاف: "مهمتنا الان بذل كل الجهود لمنع اسرائيل من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر".