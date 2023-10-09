"إذاعة الجيش الإسرائيلي": الغارات على غزة مستمرة حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن الإسرائيليين

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الغارات على غزة مستمرة حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن الإسرائيليين إلا إذا توفرت معلومات دقيقة عن مكان وجودهم".

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