إغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط في إسرائيل بسبب الحرب مع حماس

اعلنت مصادر ملاحية وتجارية إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أغلقا في أعقاب الحرب مع حركة حماس. ويقع الميناء على بعد ما يزيد قليلا عن عشرة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة. وذكرت المصادر إن مينائي حيفا وأسدود ما زالا مفتوحين.

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