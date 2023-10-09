جنبلاط طلب من "حزب الله" ضبط الجنوب أكثر من أي وقت: بعض التنظيمات قد تتسلّل الى الأراضي المحتلة

أشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، الى أن "الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال ولا أفهم بعض التصريحات من بعض أقطاب الممانعة في لبنان حول تدمير إسرائيل فلسنا بحاجة الى صراع يهودي - إسلامي".

ورأى جنبلاط، في حديث لـ"mtv"، أنه "من حق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية الحصول على سلاح ودعم وأنصح بعودة حركة فتح والسلطة الفلسطينية الى أصولها وكفى سلطة وهمية لا علاقة لها بالواقع".

وطلب جنبلاط، من "حزب الله ضبط الجنوب أكثر من أي وقت مضى خصوصاً من بعض التنظيمات التي قد تتسلّل الى الأراضي المحتلة وسأتواصل مع الحزب وكلام النائب محمد رعد عن أنه آن الأوان لزوال إسرائيل غير مفيد".

واعتبر أن "الأمور تجاوزت الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والدول الحاضنة، وعلى المقاطعين أن يحضروا لتكون الحكومة حاضرة وتجتمع وكفانا مزايدات وإسم بالزايد أو بالناقص بالرئاسة".

وأضاف "تواصلت مع بري وميقاتي ومستعد لأي تحرك والأهم الآن هو ضبط الجنوب وعدم تجاوز حدود معينة".