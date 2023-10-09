مصادر لـ"CNN": قطر تجري محادثات مع حركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة

تجري قطر محادثات مع حماس بشأن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل قطاع غزة، وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع القطريين حيث يلعبون دورًا رئيسيًا في الوساطة مع الحركة، حسبما قال مسؤول أميركي كبير وشخص آخر مطلع على المناقشات لشبكة "CNN".

وذكر أحد المصادر إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن التقى بقادة حماس، الأحد. وأضاف المصدر إن قطر تلعب دورًا مهمًا كوسيط. وتابع المصدر أن: "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة".

وظل المسؤولون الأميركيون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، على اتصال مع القطريين طوال عطلة نهاية الأسبوع أثناء تواصلهم مع حماس.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أن قطر، التي تربطها علاقات قوية بحركة حماس، تفاجأت بهجوم الحركة على إسرائيل، السبت.