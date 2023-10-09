اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعليق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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