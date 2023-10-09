غوتيريس: حرمان قطاع غزة من الأغذية والخدمات الأساسية غير مقبول وأطالب بإدخال المساعدات الإنسانية

اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بان "حرمان قطاع غزة من الأغذية والخدمات الأساسية غير مقبول، وأطالب بإدخال المساعدات الإنسانية"، ولفت الى ان "الوضع الإنساني في غزة كان سيئا للغاية من قبل تفجر الأعمال العدائية".
وعبر الامين العام عن بالغ القلق إثر الإعلان عن أن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا على قطاع غزة.
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