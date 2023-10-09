افادت قناة "mtv" بأن لقاءً عُقد بين الرئيس السوري بشّار الأسد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان تخلّله مباحثات في مجمل التطورات والمستجدات الراهنة. ويأتي هذا اللقاء وفقاً لمصادرٍ مطّلعة ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها أرسلان إلى سورية، واللقاءات التي يعقدها بعيداً عن الإعلام مع الرئيس الأسد.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات mtv: لقاء بين الاسد وارسلان بحث التطورات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.