خارجية السودان اعلنت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

أعلن وزارة الخارجية في السودان أنه "سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران". واوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

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