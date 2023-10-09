الخطوط الملكية المغربية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الاوضاع الامنية

أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام" عن إلغاء رحلاتها المبرمجة إلى إسرائيل بسبب الاوضاع الامنية، مشيرة إلى أنه في ظل "الوضع الحالي في إسرائيل، تدعم الخطوط الملكية المغربية ركابها الذين يحملون تذاكر من وإلى مطار بن غوريون بتواريخ سفر حتى 13 تشرين الأول 2023 من خلال منحهم تغيير التاريخ المجاني، خلال فترة 15 يومًا بعد تاريخ السفر الأصلي".
وأكد بيان "لارام" على أنه "بالنسبة للمسافرين الذين يحملون تذاكر على متن الرحلتين الملغاتين AT228 في 7 تشرين الأول الجاري وAT229 في 8 تشرين الأول الجاري 2023، تدعم الخطوط الملكية المغربية ركابها من خلال منح تغيير مجاني واحد، من وإلى تل أبيب بتاريخ سفر جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الرحلة الأصلي، أو استرجاع قيمة التذكرة المدفوعة".
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