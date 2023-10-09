البيت الأبيض يحذر أي طرف من استغلال الوضع في إسرائيل

اعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء إقليميين لتحذير أي طرف قد يحاول استغلال الوضع في إسرائيل التي أصبحت على حافة الحرب بعد هجوم كبير شنته حماس. وأشار إلى أنه تحدث اليوم مع نظرائه في إسرائيل.

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