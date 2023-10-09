الحكومة السويسرية تعتزم تسيير رحلة لإجلاء رعاياها من إسرائيل

اعلنت وزارة الخارجية السويسرية إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية. وأظهر موقع إلكتروني حكومي أن الرحلة من تل أبيب إلى زوريخ من المقرر أن تتم غدا الثلاثاء. وأوضح أن نحو 28 ألفا من المواطنين السويسريين وعائلاتهم مسجلون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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