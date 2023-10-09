الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة والضفة الغربية إلى 576 شهيدا و2980 مصابا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 576 شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 560 شهيداً ونحو 2900 جريح، في القطاع، و 16 شهيداً بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 80 شخصا في الضفة.

وأكدت الوزارة أن لجنة الطوارئ العليا بوزارة الصحة في انعقاد دائم لمتابعة الوضع الصحي خلال الطوارئ.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، بأن الاحتلال الإسرائيلي "يصعد من عدوانه وحربه على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وقال "البزم" إن "كل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

ومنذ صباح أول أمس السبت، أطلقت حركة "حماس" عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.