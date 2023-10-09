شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مقتل 9 أمريكيين جرّاء هجوم حماس على إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، مقتل تسعة أمريكيين، في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، على ما أفادت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقالت المتحدثة في بيان: «نعبر عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونبقى على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين، وخاصة السلطات المحلية».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «يمكننا في الوقت الحاضر تأكيد مقتل تسعة مواطنين أمريكيين»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تتلق حتى الآن أنباء عن بعض رعاياها في إسرائيل و«تعمل مع السلطات الإسرائيلية لتحديد مكان وجودهم».