شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات في مطار هامبورج بألمانيا بعد تهديد بهجوم على طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- (رويترز)

أعلن متحدث لرويترز، أن مطار هامبورج استأنف الرحلات الجوية الاثنين، بعد أن أدت عملية للشرطة بعد تهديد بشن هجوم على طائرة قادمة من طهران إلى وقف جميع عمليات الهبوط والإقلاع.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية في وقت سابق، إن رجال الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، فتشوا طائرة كان على متنها 198 راكباً قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

وأعلن سلاح الجو الألماني عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه رافق الطائرة بعد أن دخلت المجال الجوي الألماني شرقي برلين بسبب التهديد.

وقال المتحدث باسم الشرطة لرويترز، إن الشرطة تحدثت إلى الركاب، وهو إجراء عادي لدى تلقي تهديد يصنف على أنه خطير.

وأضاف المتحدث أنه لم يكن من الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة، لأن فرقة الإطفاء بالمطار كانت تشارك في عملية البحث.

جاء ذلك في اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورج، بحضور المستشار أولاف شولتس، والرئيس إيمانويل ماكرون.