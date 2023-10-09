شكرا لقرائتكم خبر عن حال فوزهم بالانتخابات.. العماليون يعدون بـ«إعادة إعمار» المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - (أ ف ب)

وعد حزب العمال المجتمع، في مؤتمر بليفربول، الاثنين، بـ «إعادة بناء» المملكة المتحدة، وتحقيق الأمن والمسؤولية الاقتصاديين، بعد سنوات من سيطرة حكومة المحافظين.

وقالت رايتشل ريفز أكبر مسؤولة عمالية عن السياسة الاقتصادية خلال المؤتمر: «أعدكم» بأن حزب العمال «سيستعيد المصداقية الاقتصادية» للبلاد، و«سيرفع مستوى المعيشة». وستصبح ريفز وزيرة المالية إذا فاز حزبها بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وافتتح الحزب العمالي الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي تمهيداً لهذه الانتخابات المرتقبة بحلول يناير/كانون الثاني 2025، مؤتمره في ليفربول، الأحد.

وشددت ريفز «نحن حزب الانضباط، ولدينا العزم والرؤية لإعادة بناء» المملكة المتحدة، مؤكدة الوعد بـ «حقبة جديدة من الأمن الاقتصادي».