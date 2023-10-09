شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسكتلندا قلق على والدي زوجته العالقين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إدنبرة- (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف الاثنين، إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، السبت.

يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق إسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة.

وقال يوسف للصحفيين: «كانوا في زيارة في غزة وأخشى أنهم محاصرون حالياً».

وقال يوسف- الذي صار في مارس/آذار أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية- إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدي زوجته المغادرة، لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.

وقال: «نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويوماً بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كان حماي وحماتي سيكونان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا».

وأضاف: «لا نستطيع النوم.. نحن نراقب هواتفنا باستمرار».

دان يوسف الهجوم الذي شنته حماس، وقال إن «المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن» في الجانبين.