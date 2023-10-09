شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لا أحد يريد أن يمتد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأجزاء أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الاثنين، إن حكومات المنطقة لا تريد أن يمتد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أجزاء أخرى من المنطقة، بعد أن هاجمت حركة «حماس» إسرائيل من غزة، السبت.

وصرح كليفرلي «لقد تحدثت مع ممثلي الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، واتفقنا جميعاً على أنه لا أحد يريد أن يمتد هذا إلى أجزاء أخرى من المنطقة».

وأضاف أن «إسرائيل تركز بشدة على التعامل مع تهديد إرهابي محدد من حماس ينطلق من غزة».