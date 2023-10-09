شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 27 شخصًا وتدمير 25 منزلا نتيجة انهيار سد في الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 27 شخصًا مصرعهم بعد انفجار سد مطلع الأسبوع في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأشار عمال الإنقاذ إلى انتشال 15 جثة مساء أمس الأحد، و12 جثة أخرى اليوم الاثنين، حتى الآن.

انهيار السدود في الكاميرون

من جهته أشار نائب قائد فرقة الإطفاء الوطنية، بيتاتوا دوفونج، إن السد انهار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في منطقة مبانجكولو بعد هطول أمطار غزيرة.

وأشار دوفونج، أن أمواج المياه التي اندفعت بعد انهيار السد دمرت ما لا يقل عن 25 منزلا.

وذكر دوفونج إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار أعمال الإنقاذ، مشيرًا إلى أن نحو 20 مصابًا نقلوا إلى مستشفيات قريبة.