شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.1 درجات.. زلزال جديد يضرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعرض أفغانستان لمزيد من الزلازل القوية مساء اليوم الاثنين، بعد سلسلة الزلازل القوية التي ضربت البلاد أول أمس السبت.

وكشف مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن قوة الزلزال الأخير الذي ضرب شمال غرب أفغانستان بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر.

زلازل أفغاستان

ووقع زلزالان آخران على الأقل بالقرب من مدينة هيرات غرب أفغانستان، في وقت سابق اليوم الاثنين، بالقرب من مركز زلزال يوم السبت.

من جهته أشار متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في كابول في وقت سابق اليوم الاثنين، إن 20 قرية سويت بالأرض بسبب الزلزالين اللذين ضربا البلاد.

ولفت إلى أنه لايزال هناك أناس عالقين تحت الأنقاض في قريتين تتواصل فيهما عمليات الإنقاذ، ووصل فريق من إيران المجاورة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ضحايا زلازل أفغانستان

فيما استخدم السكان المحليون المجارف والفؤوس للبحث عن الضحايا، ولقي نحو 2500 شخصا حتفهم في زلزال أمس الأول السبت، وأصيب عدة آلاف آخرين.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 1000 مساء أمس الأحد، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 11 ألف شخص أضيروا جراء الزلازل.