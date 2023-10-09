شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والتنمية": تزوير توكيلات أحد مرشحي الانتخابات طريقة تفكير عفا عليها الزمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك حملة مبرمجة ومشحونة يقودها أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحملة التي يقودها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 تعد معبرا للجماعة الإرهابية، منوها أن تزوير توكيلات حملة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية هي طريقة تفكير عفا الزمان عليها، وتصرفات لا تنم عن أي ثقة تكون بين المرشح والمواطن.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن مصر دولة عريقة وكبيرة، والمشهد المصري في الانتخابات يحتاج تقديم نموذج يليق بمصر، لذا نريد أن يكون كل مرشح سياسي على قيمة وقدر المنصب المرشح عليه.

وتابع: ما حدث اليوم من تزوير توكيلات أمر صادم، وكان دائما يقال إن هناك مؤامرة على الدولة المصرية واستغلال الانتخابات الرئاسية، وهذا ظهر في بيان الاتحاد الأوروبي.