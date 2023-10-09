الحكومة الاسبانية اعلنت معارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين

أعربت الحكومة الإسبانية عن "عدم ارتياحها ومعارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس".

واوضحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، الى إن "وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار".

واضاف وزير الخارجية ان تعليق المساعدة الاوروبية "تسبب باستياء داخل الحكومة الاسبانية".

واوضحت الخارجية ان الباريس طلب من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان يدرج موضوع تعليق المساعدة على جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الثلاثاء.

وكان اوليفر فارهيلي اعلن في وقت سابق الاثنين قرار الاتحاد الاوروبي تعليق كل مساعداته التنموية للفلسطينيين واعادة تقييم مجمل البرامج السارية على خلفية الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.