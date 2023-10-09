الجيش الإسرائيلي: مُعدل ضرباتنا الجوية على غزة يبلغ 5 أضعاف ما نفذناه ضد حزب الله عام 2006

اعلن الجيش الإسرائيلي بان مقاتلي حركة "حماس" لم يعودوا قادرين على اختراق الحدود، ولدينا معلومات عن جميع الإسرائيليين المحتجزين". واوضح الجيش الإسرائيلي بان "مُعدل ضرباتنا الجوية على غزة يبلغ 5 أضعاف ما نفذناه ضد حزب الله عام 2006"، ولفت الى ان "60 طائرة من مقاتلاتنا تُنفذ الغارات الجوية على غزة".

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