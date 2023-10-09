الإسعاف الإسرائيلي: العثور على جثث 100 إسرائيلي في بلدة باري بغلاف غزة

اعلن الإسعاف الإسرائيلي بانه تم العثور على جثث 100 إسرائيلي في بلدة باري بغلاف غزة، وذلك على خلفية عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها حركة حماس.

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