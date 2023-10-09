الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحين تسللا من لبنان في وقت سابق اليوم وفر ثالث عائدا للبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "قتل مسلحين تسللا من لبنان في وقت سابق اليوم وفر ثالث عائدا للبنان". ومنذ بعض الوقت، نعى الإعلام الحربي في "حزب الله" عنصرين سقطا نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم.

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