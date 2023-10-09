نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار بيروت الدولي بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها، مع حلول منتصف الليل".

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الطيران المدني نفت توقيف شركات الطيران رحلاتها من والى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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