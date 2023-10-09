عقدت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور اجتماعًا طارئاً للجنة بتاريخ يوم الاثنين ٩/١٠/٢٠٢٣ الساعة الخامسة والنصف مساء في غرفة العمليات في اتحاد بلديات قضاء صور.
وقد جرى التداول حول وضع خطة للإستعداد والجهوزية استباقًا لأي حدث طارئ نتيجة الظروف الامنية المستجدة على الحدود وبالاخص الاستعداد للتدخل لمساعدة الاهالي عندما تدعو الحاجة.
وأعلنت الوحدة، عن جهوزيتها على مدى 24 ساعة عبر التنسيق المستمر مع رئيس ادارة المخاطر في الجنوب محافظ لبنان الجنوبي ومع قائمقام صور ومع القوى الامنية والعسكرية ومع الجهات الدولية العاملة في قضاء صور.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لوحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: وضع خطة للإستعداد والجهوزية لأي حدث مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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