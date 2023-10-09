أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اطلاق نار في مخيم عين الحلوة لتفريق مسيرة دعا اليها شباب المخيم نصرة لغزة ومقاومتها، ما أدى الى سقوط جرحى وفق المعلومات الاولية.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سقوط جرحى جراء اطلاق نار لتفريق مسيرة داعمة لغزة في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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