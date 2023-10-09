طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، اثر اللقاءات التي حصلت بينه وبين أمين سر نقابة المحطات وأعضاء النقابة، الى ان "مادتي البنزين والمازوت متوافرتين بشكل طبيعي وبكميات كبيرة في الأسواق اللبنانية، ولا داع للهلع، بفعل الشائعات التي يتم تداولها، والتي تسببت بزحمة على عدد من محطات المحروقات في بعض المناطق"، مؤكدا ان "الأمور طبيعية"، متمنيا على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات، بل متابعة بيانات وزارة الطاقة ونقابة المحطات وموزعي المحروقات".
وأشار الى انه " يوم غد سيشهد انخافاضا في أسعار مادة البنزين، في الأسواق اللبنانية، وفق الجدول الذي سيصدر عن وزارة الطاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو شقرا اكد بان مادتي البنزين والمازوت متوافرتين بكميات كبيرة في الأسواق اللبنانية ولا داع للهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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