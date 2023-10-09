السنيورة: خطوة حماس اعادت الحياة إلى المبادرة العربية للسلام وليبادر ميقاتي الى تشكيل هيئة وطنية

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة أن "الخطوة التي أقدم عليها رجال المقاومة الفلسطينيية، غيرت كل المقاييس بانهاء أسطورة ما يسمى الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ولذلك أعتقد أن هذا الأمر يجب أن ينظر إليه بأنه خطوة على صعيد إعادة قضية فلسطين لكي تبحث على الطاولة بشكل صحيح".

واعتبر السنيورة في حديث تلفزيوني، بان "هناك إمكانية أن يبادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى ما يسمى تكوين هيئة وطنية وأن يعمل من اجل أن يصار الى القيام بهذا الجهد، ويجب أن يكون هذا الجهد قادرا على أن يجيش الشعب اللبناني كله ويكون له جبهة واحدة متراصة بعيدا عن الأحلام وبعيدا عن المغامرات، وقادرا على أن يستفيد من القدرات والميزات التفاضلية التي يستطيع لبنان أن يقوم بها من أجل أن نخوض هذه المعركة الدبلوماسية والسياسية وأن ننجح فيها ليس فقط بالنسبة للبنان، ولكن على الصعيد العربي أيضا".