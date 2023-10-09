قبل 10 أيام من «طوفان الأقصى».. إسرائيل تنفي تلقيها تحذيرا من مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة التقرير التي تحدثت عن تلقي رئيس الحكومة تحذيرا من مصر حول خطط حركة "حماس" قبل 10 ايام من بدء عملية "طوفان الأقصى".

وجاء تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية والذي تحدث عن أن رئيس المخابرات المصرية اتصل بنتنياهو قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس" وحذره من "شيء غير عادي من اتجاه غزة"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من الرسالة التي تلقتها تل أبيب، فإن إسرائيل واصلت التركيز على الوضع في الضفة الغربية وقللت من أهمية التهديد القادم من غزة.

وأكد مكتب نتنياهو أن "ما نشر عن أن الأخير تلقى رسالة أولية من مصر هو كذب محض، ولم تصل أي رسالة أولية من مصر ولم يتحدث رئيس الوزراء أو يلتقي بالمخابرات المصرية، منذ تشكيل الحكومة لا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر، وهذا خبر كاذب مطلق."