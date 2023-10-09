«القاهرة الإخبارية»: مصادر رفيعة المستوى تحذر من دعوات دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وأكدت على خطورة دعوات النزوح، بأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.