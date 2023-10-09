بعد استهداف المدنيين.. «القسام» تتوعد إسرائيل بورقة الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبوعبيدة، في كلمة صوتية مساء الاثنين، أن إسرائيل لا تفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبها باللغة التي يعرفها.

وقال أبو عبيدة إن "كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين، مؤكدا أنه سيتم توثيق ذلك بالصوت والصورة وبثه."

وأضاف المتحدث: "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي همجي".

وتابع: "قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا".

وحمّل المتحدث باسم كتائب القسام إسرائيل أمام العالم "مسؤولية هذا القرار"، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعبه.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب قررت مواصلة الهجوم على غزة "حتى ولو كلف ذلك حياة الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، إلا إذا توفرت معلومات مؤكدة حول مكانهم."

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قررت إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

وأمر وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية "ميكوروت" بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة "فورا"، وفق بيان لمكتب الوزير، وقال الوزير "الأمور لن تكون كما السابق".

وفجر يوم السبت الماضي، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ونجحت الفصائل الفلسطينية في أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.