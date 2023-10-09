شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يندد بهجمات حماس ضد البلدات الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حرمان قطاع غزة من الأغذية والخدمات الأساسية غير مقبول، مطالباً بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال: «لدينا تقارير عن صواريخ إسرائيلية ضربت منشآت صحية في غزة وأبراجاً سكنية ومسجداً»، مندداً بالهجمات «البغيضة» التي تشنها حماس وآخرون ضد البلدات الإسرائيلية، وداعياً لوقف الهجمات فوراً والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأفاد غوتيريش بأن أعداد الضحايا في إسرائيل معرضة للزيادة باستمرار الهجمات من حركة «حماس»، مؤكداً: «لم نتوصل إلى حصيلة كاملة حتى الآن».